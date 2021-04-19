В Азербайджане с 9 по 16 мая не будет работать общественный транспорт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 00:00 девятого по 06:00 16 мая не будет работать общественный транспорт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

Подчеркивается, что в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие дни 8 и 16 мая будут рабочими вместо 11 и 12 мая соответственно.

В связи с этим, включая дни праздника Рамазан, нерабочими будут дни с 9 по 15 мая. 16 мая будет первым рабочим днем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)