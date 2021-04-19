В Азербайджане с 9 по 16 мая не будет работать общественный транспорт
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 00:00 девятого по 06:00 16 мая не будет работать общественный транспорт.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров.
Подчеркивается, что в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие дни 8 и 16 мая будут рабочими вместо 11 и 12 мая соответственно.
В связи с этим, включая дни праздника Рамазан, нерабочими будут дни с 9 по 15 мая. 16 мая будет первым рабочим днем.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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