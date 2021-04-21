Агентство по ОМС Азербайджана о медстраховании безработных

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане услугами обязательного медицинского страхования (ОМС) могут пользоваться как работающие, так и безработные граждане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, взносы по ОМС за безработных граждан вносятся государством.

"Обязательное медицинское страхование - это система, которая создана для обеспечения реализации права граждан на медицинские услуги. Пакет ОМС охватывает 2500 медицинских услуг, граждане могут пользоваться ими бесплатно. В настоящее время обязательное медицинское страхование доступно каждому гражданину, независимо от того, платит он страховые взносы или нет. Категории граждан, которые не оплачивают сейчас страховые взносы, смогут пользоваться этой льготой до 2024 года, а их страховые взносы оплачиваются государством", - добавила Айнура Ахмедова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)