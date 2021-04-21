Азербайджанская гимнастка вышла в финал чемпионата Европы в Базеле

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вышла в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария) в опорном прыжке, сообщает Trend.

Марина Некрасова набрала 13.983 балла за выполнение опорного прыжка и заняла четвертую позицию.

Некрасова также выполнила упражнение на бревне, за которое получила 10.633 балла.

Еще одна азербайджанская гимнастка Милана Минаковская по итогам четырех упражнений на соревновании набрала в сумме 41.974 балла (опорный прыжок – 12.100 балла, разновысокие брусья – 9.500 балла, бревно – 8.708 балла, вольные упражнения – 11.666 балла).

Чемпионата Европы по спортивной гимнастике проходит в городе Базель 21–25 апреля 2021 года. В соревнованиях участвуют 268 спортсменов из 38 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях по мужской гимнастике представят Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Никита Симонов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)