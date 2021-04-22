Арестован главврач модульного госпиталя Медцентра МЧС Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку за незаконные действия арестован главврач госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС Азербайджана Имран Алиага оглу Агаев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, в результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, возникли обоснованные подозрения в том, что главврач госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС Имран Алиага оглу Агаев, войдя в сговор с работниками регистратуры медучреждения Гулу Ильгар оглу Оруджевым и Талехом Мовламерди оглу Иманлы, брал взятки за размещение в госпитале больных коронавирусом и за оказание пациентам более высокого уровня медицинских услуг. Впоследствии Агаев делил полученные денежные средства со своими подельниками.

В информации отмечается, что указанные лица также брали взятки за размещение больных в 15-м корпусе госпиталя, считающимся "VİP-корпусом".