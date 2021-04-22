Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен кратковременный дождь. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью 10-13, днем - 17-19 градусов тепла, в Баку ночью - 11-13, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, в северных и западных районах - ливни, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 12-16, днем - 23-27 градусов тепла, в горах ночью - 5-9, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)