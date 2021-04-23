Завтра в Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию

БАКУ /Trend/ - 24 апреля на центральных улицах, проспектах и дорогах Баку и столичных поселков в очередной раз будут проведены дезинфекционные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть столицы.

В связи с этим и ввиду токсичности дезинфицирующих средств граждан призывают без необходимости не покидать место жительства.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)