Завтра в Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию

Общество 23 апреля 2021 11:59 (UTC+04:00)
Завтра в Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию

БАКУ /Trend/ - 24 апреля на центральных улицах, проспектах и дорогах Баку и столичных поселков в очередной раз будут проведены дезинфекционные работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть столицы.

В связи с этим и ввиду токсичности дезинфицирующих средств граждан призывают без необходимости не покидать место жительства.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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