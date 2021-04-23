Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”

Союз студенческих молодежных организаций Азербайджана совместно с Общественным объединением поддержки просвещения молодежи реализовали проект "Весенняя школа Enactus Azerbaijan". Проект был осуществлен при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики.

В течение двух дней профессиональные эксперты проводили тренинги по бизнесу, маркетингу, предпринимательству, мотивации и аналитике данных.

В рамках проекта "Весенняя школа Enactus Azerbaijan" был организован конкурс «Вопрос-ответ», в котором приняли участие команды из 18 вузов республики. Команда Бакинской высшей школы нефти (БВШН) заняла на конкурсе первое место, правильно ответив на все вопросы.

Бакинскую высшую школу нефти на конкурсе приставляли президент команды “Enactus БВШН” - студентка 4 курса Гюнель Гусейнли, члены команды - студенты 3 курса Мирказим Агаев, Талия Мамедхасанзаде, Шукран Ализаде, студентка 4 курса Фидан Асланова и слушатель программы MBA в БВШН Пакиза Талибли.

Отметим, что Азербайджанский государственный экономический университет занял второе место на конкурсе, а Азербайджанский медицинский университет, Азербайджанский государственный аграрный университет и Азербайджанский университет архитектуры и строительства заняли третье место