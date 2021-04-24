В Мюнхене прошла акция с требованием о передаче Азербайджану карт минных полей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Культурный центр азербайджанцев Мюнхена организовал спокойную акцию перед Национальным телевидением (Bayerischer Rundfunk) и баварским парламентом в Мюнхене.
Как сообщили Trend в Государственном комитете по делам с диаспорой, целью акции является требование о предоставлении Арменией карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана.
Участники акции с плакатами об опасности мин и с протестом против минирования территорий потребовали от правительства Армении предоставить карты минных полей.
(Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Определены места захоронения тел зверски убитых армянами людей в селе Башлыбел Кяльбаджарского района
Визит преступника Араика Арутюняна в Москву - серьезная преграда для мира в регионе - азербайджанский депутат
Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО)
Встреча с Александром Хакимовым: Роль книги как воспитателя человека и тренера его воображения (ФОТО)