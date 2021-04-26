Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 27-28 апреля ожидается нестабильная погода, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-20, местами - 23-28, в порывах до 30 метров в секунду.

В северных и западных регионах Азербайджана 27-28 апреля прогнозируются грозы, дожди, местами ливневые, град.

Скорость западного ветра составит 15-20, местами - 25-30 метров в секунду.

Ожидается повышение уровня воды в реках.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)