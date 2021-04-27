В Азербайджане этой весной посажено более 400 тыс. деревьев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Этой весной в рамках кампании "Зеленый марафон" в Азербайджане посажено более 400 тысяч деревьев лесных пород, посеяно более 4 тонн семян.
Об этом сказал начальник Службы развития лесов Намик Хыдыров, сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что в этой кампании, совместно реализуемой Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, активно участвовали представители госструктур, частные компании, представители медиа, представители гражданского общества.
Начальник Службы добавил, что исполнительным властям, государственным и частным организациям роздано более 121 саженца различных пород деревьев, которые были выращены в питомниках минэкологии.
Акции по посадке деревьев будут проведены во всех регионах страны и осенью. До конца года планируется посадить более 1 миллиона деревьев.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)