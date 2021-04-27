БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 16 583 дозы вакцины от коронавируса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

При этом первую дозу вакцины получили 7 374 человека, вторую – 9 209.

В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 440 243 дозы вакцины от COVID-19. Первую дозу получили 946 834 человека, вторую – 493 409.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)