С 2015 года в Баку доставлено до 970 новых автобусов - Агентство

БАКУ /Trend/ - С 2015 года и до сегодняшнего дня Бакинское транспортное агентство (БТА) обновило 968 автобусов из своего парка.

Об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.

По его словам, 724 автобуса из этого числа были поставлены в Азербайджан на основании государственных тендеров. Частные перевозчики доставили в страну 244 автобуса.

"В прошлом году в Азербайджане было обновлено 119 автобусов. Новые автобусы ежедневно перевозят 630 тысяч пассажиров", - сказал Керимли.

Председатель правления БТА добавил, что в 2021-2022 годах в Азербайджан будут доставлены 320 новых автобусов для эксплуатации на пригородных маршрутах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)