В Турции продолжается лечение 67 раненых азербайджанских военнослужащих - Фонд "YAŞAT"

БАКУ /Trend/ - В Турции продолжается лечение 67 раненых азербайджанских военнослужащих.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльчин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, до сегодняшнего дня Фонд отправил на лечение в Турцию 76 раненых военнослужащих: "Девять из них, завершив лечение, вернулись на родину".

Гусейнов добавил, что Фонд продолжает работу по отправке тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана на лечение за рубеж.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)