В Турции продолжается лечение 67 раненых азербайджанских военнослужащих - Фонд "YAŞAT"
БАКУ /Trend/ - В Турции продолжается лечение 67 раненых азербайджанских военнослужащих.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльчин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, до сегодняшнего дня Фонд отправил на лечение в Турцию 76 раненых военнослужащих: "Девять из них, завершив лечение, вернулись на родину".
Гусейнов добавил, что Фонд продолжает работу по отправке тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана на лечение за рубеж.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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