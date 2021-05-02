Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами есть вероятность кратковременного дождя, северо-западный ветер днем сменится юго-западным, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +11...+13, днем +19...+23 градуса, в Баку – ночью +11...+13, днем +20...+22 градуса.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет на уровне 70-80%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами будет идти дождь, который в течении дня постепенно прекратится, в утренние часы возможен туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +10...+15, днем +23...+28 градусов, в горах – ночью +3...+8, днем +9...+14 градусов.

Завтра на Абшеронском полуострове возможны небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

(Редактор: Надир Насиров)