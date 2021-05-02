БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров завоевал бронзовую медаль на турнире New In Chess Classic онлайн-серии Champions Chess Tour, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Trend, Мамедъяров выиграл ответный матч за третье место у армянского шахматиста Левона Ароняна со счетом 2,5 : 0,5. Таким образом, азербайджанский шахматист обеспечил себе бронзовую медаль.

Отметим, что в первом матче встреча Мамедъярова с соперником завершилась вничью. Матч за чемпионство между норвежцем Магнусом Карлсеном и представителем США Хикару Накамурой продолжается.

Турнир New In Chess Classic с общим призовым фондом $ 100 000 сегодня завершится.

Онлайн-шахматная серия Champions Chess Tour состоит из 10 турниров и продлится до сентября 2021 года.

(Редактор: Надир Насиров)