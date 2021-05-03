Синоптики предупредили об изменении погоды в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с утра пятого и до утра шестого мая ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-20, в порывах - 23-25, а днем пятого мая местами - 28-32 метра в секунду, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Нестабильная погода ожидается с вечера пятого и до вечера шестого мая в регионах Азербайджана, где местами пройдут грозы и дожди, выпадет град, а в высокогорье прогнозируется снег.

Скорость западного ветра будет достигать 15-20, пятого мая местами - 25-30 метров в секунду.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)