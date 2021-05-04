В Азербайджане выросло число вмешательств в водные объекты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличилось число вмешательств в водные объекты.

Об этом сказал завотделом по Управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, незаконные вмешательства влияют на течение рек: «В законе есть определенные слабые места, поэтому имеется много фактов незаконного пользования реками. В связи с этим с прошлого года начались предприниматься меры, систематически готовятся отчеты, которые отправляются в Кабмин. В ходе процесса выяснилось, что часть подсоединений принадлежит государственным предприятиям, часть – физическим и юридическим лицам».

Кроме того, он отметил, что в Баку сформировалось 330 миллионов кубометров сточных вод.

Абдулгасанов пояснил, что из вышеуказанного объема 182 миллиона кубометров сточных вод сброшено в море и озера без биологической очистки, 147 миллионов кубометров – без механической очистки: «В связи с этим предприятиям вручаются обязательные для исполнения указания, предпринимаются необходимые меры для прекращения производственной деятельности. Ни одному физическому и юридическому лицу не разрешается самовольно сбрасывать в море сточные воды. Вдоль побережья Каспийского моря более 123 источников, которые загрязняют море. Напомню, что водные ресурсы Азербайджана защищены законодательством».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)