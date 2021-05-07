В Баку прошла церемония прощания с народным артистом Арифом Гулиевым (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла церемония прощания с народным артистом Арифом Гулиевым, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии участвовали родные и близкие народного артиста.

Отметим, что Ариф Гулиев ранее проходил лечение от коронавируса. У него было поражено 90 процентов легких, и он был подключен к аппарату ИВЛ.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)