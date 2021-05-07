В мечетях Азербайджана не будет праздничного намаза - Управление мусульман Кавказа
БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией COVID-19 в этом году в мечетях Азербайджана не будет праздничного намаза, сказал в пятницу Trend представитель Управления мусульман Кавказа гаджи Шахин Гасанли.
"В день праздника Рамазан совершается праздничный намаз. Но поскольку пандемия коронавируса не закончилась, то праздничного намаза в мечетях не будет", - сказал Гасанли.
Напомним, что месяц Рамазан в Азербайджане начался 14 апреля.
Праздник Ид-аль-Фитр, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамазан, приходится на 13 мая.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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