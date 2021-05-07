Установлена личность еще одного без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего

БАКУ /Trend/ - Найдено тело еще одного азербайджанского военнослужащего, который считался пропавшим без вести. Установлена его личность. Это - капитан Абульфаз Гусейнверди оглу Рахметов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканскую военную прокуратуру.

Его тело передано по назначению.

После объявления о прекращении огня 10 ноября 2020 года проводятся интенсивные оперативно-следственные мероприятия по нахождению и передаче родным тел без вести пропавших военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Поисковые группы, состоящие из военнослужащих, при участии сотрудников органов военной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) ведут поиск пропавших без вести военнослужащих.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)