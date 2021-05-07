БАКУ /Trend/ - Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев похоронен на бакинском кладбище "Гурд Гапысы".

Об этом в пятницу сказала Trend его дочь Гюнель Гулиева.

Отметим, что Ариф Гулиев ранее заразился коронавирусом. Поскольку 90 процентов его легких были поражены, он был подключен к аппарату ИВЛ. Этой ночью он скончался.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)