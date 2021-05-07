БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 33 033 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4148 человек, вторую дозу – 28 885 человек.

Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 626 916. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 996 400, вторую – 630 516 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)