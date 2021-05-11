Очередная жертва минного террора: не отправляйтесь на эти территории без разрешения – репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась победой Азербайджана и капитуляцией Армении. Однако массовое и хаотичное минирование азербайджанских земель в период многолетней оккупации продолжает приводить к гибели или серьезным ранениям мирных жителей даже после войны.

Осложняет ситуацию то, что граждане Азербайджана без разрешения проникают на освобожденные территории. Часто люди рискуют жизнью и здоровьем, чтобы посетить родные земли. Это приводит к тяжелым последствиям. В лучшем случае подорвавшиеся на вражеских минах на всю жизнь остаются инвалидами.

Одной из таких жертв стал житель Тертерского района Ниямеддин Вердиев, который родился в селе Борсунлу этого района. Он подорвался на мине и потерял ногу 22 февраля текущего года, когда без разрешения проник на территорию родного села для выпаса скота. Ниямеддин Вердиев жалеет о своем поступке. Житель Тертерского района призывает людей быть внимательнее, воздерживаться от неразрешенных посещений освобожденных земель, используя объездные пути.

Trend TV представляет вашему вниманию видеорепортаж, подготовленный из дома очередной жертвы минного террора.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)