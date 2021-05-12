В Баку впервые пройдут Всемирные соревнования возрастных групп по аэробной гимнастике (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана впервые проведет Всемирные соревнования возрастных групп по аэробной гимнастике в мае 2021 года, сообщает Trend со ссылкой на сайт федерации.

Девятые по счету соревнования состоятся 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку.

За первенство в рамках соревнований будут бороться гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет.

Гимнасты и гимнастки выступят в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп как в квалификации, так и в финалах. Кроме того, спортсмены в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе AeroDance.

Азербайджан на соревнованиях представят Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования пройдут в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)