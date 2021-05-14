В субботу в Азербайджане будет до 33 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
На Абшеронском полуострове ночью 14-19 днем - 24-29 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, утром местами туман, ветер восточный.
Ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)