В субботу в Азербайджане будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью 14-19 днем - 24-29 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)