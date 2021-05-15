В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла

Общество 15 мая 2021 12:21 (UTC+04:00)
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 15-20, днем - 26-31, в Баку - ночью 18-20, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 15-20, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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