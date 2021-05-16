Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем - 25-30, в Баку ночью - 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В ряде горных районов Азербайджана завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)