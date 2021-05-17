Сегодня в Азербайджане частично возобновляется очное обучение

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему решению Коллегии Министерства образования Азербайджана, в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района с 17 мая 2021 года частично возобновляется обучение в традиционной форме.

Как сообщает в понедельник Trend, с указанной даты в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе обучение в традиционной форме на уровне дошкольной подготовки и уровне общего среднего образования (V–IX классы) будет организовано два раза в неделю, на уровне начальных классов (I–IV) – три раза в неделю.

В учебных группах общинного типа и на уровне дошкольной подготовки школ Гянджи и Шеки, проектная вместимость и число учащихся которых позволяют соблюдать между учащимися минимальную дистанцию в 1,5 метра, обучение в традиционной форме будет организовано четыре раза в неделю, на уровне общего среднего образования (I–IX классах) – пять раз в неделю.

В соответствующих группах и уровнях образования школ, проектная вместимость и число учащихся которых не позволяют соблюдать между учащимися минимальную дистанцию в 1,5 метра, обучение в традиционной форме будет организовано два и три раза в неделю соответственно.

В специальных классах (I–IX классы) специальных школ, спецшкол-интернатов и интегрированных школ-интернатов, расположенных на территории городов Баку, Сумгайыт, Шеки, Гянджа и Абшеронского района, обучение в традиционной форме будет проводиться пять раз в неделю. На уровне начального и общего среднего образования специальных школ (I–IX классы), на уровне начального и общего среднего образования специальных школ-интернатов для глухих, слабослышащих, впоследствии потерявших слух и зрение, а также лиц с дефектами речи (I–XI, I–XII, I–X, I–IX классы) обучение в традиционной форме будет организовано пять раз в неделю.

Также во внешкольных образовательных учреждениях в Баку, Сумгайыте, Шеки, Гяндже и в Абшеронском районе клубные занятия в младших и средних возрастных группах (I–IX классы) будут проводиться в очной форме два раза в неделю.

Напомним, что учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района с пятого апреля осуществлялся в дистанционной форме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)