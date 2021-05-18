Предложены кандидатуры судей в Бакинский апелляционный суд
БАКУ /Trend/ - В Бакинский апелляционный суд предлагается назначить новых судей.
Данный вопрос отражен в документе "О назначении судей в Бакинский апелляционный суд", сообщает во вторник Trend.
Согласно документу, на должности судей выдвинуты кандидатуры Гамидова Гамида Узеир оглу, Гусейнова Азера Солтангамид оглу, Тагизаде Мирзы Насиб оглу, Бабаева Зеки Баба оглу, Бекташи Саадат Инаят гызы, Акперова Мубариза Досмамед оглу и Ибрагимли Ибрагима Адиль оглу.
Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Начались работы по реконструкции на участке самой короткой дороги, соединяющей семь сел Азербайджана (ФОТО)
Инцидент между грузинами и азербайджанцами в Дманиси произошел на бытовой почве - грузинский эксперт
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
Россия окажет Армении и Азербайджану содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств
Завидующие успехам Азербайджана силы пытаются испортить наши отношения с дружественными странами – депутат