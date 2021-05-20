В Азербайджане подведены итоги апелляции в связи конкурсом по приему учителей на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подведены итоги апелляции для лиц, кандидатуры которых в рамках онлайн-собеседований конкурса по приему учителей на работу за 2020–2021 учебный год были сочтены неподходящими.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве образования, информация о результатах собеседований, проведенных 7 и 8 мая, была отправлена на личные страницы кандидатов.

Из 188 лиц, которые приняли участие в апелляции, 103 кандидата добились успешного результата и получили возможность работать в общеобразовательных учреждениях на постоянной основе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)