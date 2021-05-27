Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, умеренный южный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-19, днем - 24-29, в Баку ночью - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

Завтра днем в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 27-32, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)