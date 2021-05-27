Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения вносит большой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения - минздрав Беларуси

БАКУ/Trend/- Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения приобрело мощный голос и вносит большой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения.

Как сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА, об этом сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич выразил признательность Азербайджану (председатель Движения неприсоединения) за созыв традиционной встречи министров. Он отметил постоянное внимание к вопросам общественного здравоохранения министра здравоохранения Азербайджана как в ВОЗ, так и в ООН.