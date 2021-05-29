Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

Общество 29 мая 2021 12:36 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, ночью местами слабый туман, южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-21, днем - 27-32, в Баку ночью - 18-20, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром туман, западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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