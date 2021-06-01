БАКУ /Trend/ - Перечень льгот для детей из семей участников Отечественной войны Азербайджана может быть расширен, сообщает во вторник Trend.

Это отражено в поправке, предлагаемой к закону "О дошкольном образовании".

Так, дети участников Отечественной войны Азербайджана могут быть включены в категорию тех, кто принимается в государственные дошкольные образовательные учреждения в первоочередном порядке.

Отметим, что по действующему закону, в государственное дошкольное образовательное учреждение в первоочередном порядке принимаются дети из семей шехидов, участников Карабахской войны, лиц с I и II группами инвалидности, дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, и из ряда других категорий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)