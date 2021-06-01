В Центре гигиены и эпидемиологии рассказали, какие пляжи в Баку будут открыты для посетителей

БАКУ /Trend/ - Запрещена деятельность четырех пляжей в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал завотделом Центра гигиены и эпидемиологии минздрава Азербайджана Зияддин Кязымов в эфире программы Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице министерства экологии и природных ресурсов в Facebook.

По его словам, с мая на пляжах проводятся мониторинги.

"Итоги мониторингов планируется подвести в течение ближайших двух недель. В настоящее время из-за загрязнения временно запрещено купание на пляжах поселков Сахиль - Гарадагского, "Ших" - Сабаильского, Говсан - Сураханского и Тюркан - Хазарского районов Баку. В настоящее время мы анализируем физико-химические параметры морской воды и токсикологические показатели", - отметил Кязымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)