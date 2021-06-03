БАКУ /Trend/ - Обнародована программа Гран При Азербайджана "Формулы 1", который состоится 4-6 июня в Баку, сообщает в четверг Trend.

Первый день гонок начнется со свободных заездов F2, затем пройдут свободные заезды F1.

Во второй половине дня состоится порядковый заезд F2, а следом - второй свободный заезд F1.

Во второй день гонок, 5 июня, сначала состоится спринтерский заезд F2, затем - третий свободный заезд F1, а во второй половине дня - порядковый тур F1 и спринтерское соревнование F2.

Шестого июня сначала состоятся соревнования FIA Formula 2, затем пройдет презентация пилотов, а во второй половине дня стартует основное соревнование F1. До старта прозвучит Государственный гимн Азербайджана, затем с 16.00 до 18:00 будет проходить Гран При Азербайджана "Формулы 1" и будет определен победитель.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)