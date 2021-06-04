БАКУ /Trend/ - Сегодня, четвертого июня, в Баку стартует Гран-при Азербайджана Формулы-1, сообщает в пятницу Trend.

Гран-при продлится до шестого июня.

Первый день гонок начнется со свободных заездов F2, затем пройдут свободные заезды F1.

Во второй половине дня состоится порядковый заезд F2, а затем - второй свободный заезд F1.

Во второй день гонок, пятого июня, сначала состоится спринтерский заезд F2, затем - третий свободный заезд F1, а во второй половине дня - порядковый тур F1 и спринтерское соревнование F2.

Шестого июня сначала состоятся соревнования FIA Формулы-2, затем пройдет презентация пилотов, а во второй половине дня стартует основное соревнование F1. До старта прозвучит Государственный гимн Азербайджана, затем с 16:00 до 18:00 будет проходить Гран-при Азербайджана Формулы-1 и будет определен победитель.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)