Более 220 россиян вернулись домой из Азербайджана через коридор на границе в Дагестане

Общество 3 июня 2021 23:28 (UTC+04:00)
Более 220 россиян вернулись домой из Азербайджана через коридор на границе в Дагестане

Очередная группа из 228 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом в четверг ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, передает Trend.

"Сегодня группа из 228 граждан нашей страны вернулись из Азербайджана. Из-за пандемии коронавируса [наши соотечественники] вынуждены были находиться в соседней республике. Специалистами проведена их термометрия и приняты все рекомендуемые Роспотребнадзором меры", - сказал Муслимов.

По его словам, 15 человек из вернувшихся - жители Дагестана.

"Только 15 человек - жители Дагестана, они остались в регионе. Остальные уехали в другие регионы страны", - добавил Муслимов.

Предыдущая группа россиян вернулась из Азербайджана через границу в Дагестане 18 мая.

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