Функционирование Бакинского автовокзала осуществляется по всем прежним маршрутам в полном объеме

Общество 4 июня 2021 09:33 (UTC+04:00)
Функционирование Бакинского автовокзала осуществляется по всем прежним маршрутам в полном объеме

БАКУ /Trend/ - Функционирование Бакинского международного автовокзального комплекса осуществляется в полном объеме по всем прежним маршрутам.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

"На линии выпущены автобусы большой вместимости. Они выпускаются на линии с учетом спроса на тот или иной маршрут. Наибольший пассажиропоток наблюдается в направлении Гянджи, Шеки, Гаха, Загаталы, Лянкярана и Губы", - сказала она.

Аллахъярова добавила, что и водитель, и пассажиры должны пользоваться в автобусе медицинскими масками.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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