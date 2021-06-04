Функционирование Бакинского автовокзала осуществляется по всем прежним маршрутам в полном объеме
БАКУ /Trend/ - Функционирование Бакинского международного автовокзального комплекса осуществляется в полном объеме по всем прежним маршрутам.
Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
"На линии выпущены автобусы большой вместимости. Они выпускаются на линии с учетом спроса на тот или иной маршрут. Наибольший пассажиропоток наблюдается в направлении Гянджи, Шеки, Гаха, Загаталы, Лянкярана и Губы", - сказала она.
Аллахъярова добавила, что и водитель, и пассажиры должны пользоваться в автобусе медицинскими масками.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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