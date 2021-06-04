В Баку стартовали свободные заезды Гран-при Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку стартовали свободные заезды F1, сообщает в пятницу Trend.
Заезды с участием 10 команд продлятся один час.
Во второй половине дня четвертого июня состоится порядковый заезд F1, а затем - второй свободный заезд F1.
Напомним, что в Баку 4-6 июня проходит Гран-при Азербайджана Формулы-1.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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