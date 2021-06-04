В Азербайджане выявлено 123 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 406 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 123 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 406 человек, скончались - четыре, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 326 269 человек вылечились, 4 933 – скончались, число активных больных составляет 3 337.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 9 585 тестов, а в целом за все время пандемии – 3 551 620.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)