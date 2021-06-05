В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" начался квалификационный заезд в классе F1

БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку начался квалификационный заезд в классе F1.

Как передает в субботу Trend, заезд начался в 16:00 по местному времени и продлится один час.

По итогам соревнований будут определены позиции пилотов на старте завтрашнего Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)