Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала утверждения о том, что мина в Кельбаджаре была установлена после Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала утверждения о том, что мина в Кельбаджаре была установлена после окончания Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Республиканской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате подрыва на мине трех и ранении четырех человек на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района в автомобиле, в котором находились сотрудники СМИ и госструктур.

В некоторых СМИ и социальных медиа распространяется необоснованная и неуточненная информация в связи с этим инцидентом. Поэтому Генеральная прокуратура сообщает, что предварительное следствие установило, что ВС Азербайджана полностью обеспечивают контроль над территорией, где произошел инцидент, поэтому исключается возможность проникновения на нее армянских диверсионных групп и установки мины в период после освобождения от оккупации. Во время осмотра места происшествия с участием специалистов были обнаружены воронка (240 x 230 см) глубиной 97 сантиметров и пришедший в полную непригодность автомобиль на шасси KАМАЗ.

Исходя из площади участка, на котором произошел инцидент, и вида взрыва, можно сделать вывод о том, что здесь разорвалась одна противотанковая мина, установленная на глубине 60-97 сантиметров. Поскольку на месте инцидента не обнаружено осколков, это, предположительно, противотанковая мина пластмассового, тканевого или бескорпусного, фугасного (бронебойного) типа, предназначенная для установки на дорогах и в местах возможного передвижения гусеничной бронетехники (типа ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т либо ТМ-62Б).

Во время оккупации армянские незаконные вооруженные формирования использовали указанную дорогу в качестве пути обеспечения боевых позиций. Когда противник покидал Кельбаджарский район, он заминировал его территорию. Расследование по уголовному делу продолжается, и общественность будет проинформирована о нем дополнительно, отмечается в сообщении.

Четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)