В Азербайджане выявлено 32 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 221 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 32 новых случая заражения COVİD-19, выздоровел 221 человек, скончались - четыре, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 747 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 327 114 человек вылечились, 4 945 – скончались, число активных больных составляет 2 688.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 4 673 теста, а в целом за все время пандемии – 3 572 418.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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