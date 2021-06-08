В Азербайджане началась регистрация для участия в «Летней школе»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с восьмого июня дан старт регистрации для участия в «Летней школе».

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве образования, родители (или другие законные представители) учащихся, желающих участвовать в летних школах, могут обратиться к руководству соответствующего общеобразовательного учреждения.

Учащиеся I–X классов всех общеобразовательных учреждений могут на добровольной основе и бесплатно принять участие в «Летней школе».

Для I–IV классов обучение будет организовано пять раз в неделю по три часа, а для V–X классов – пять раз в неделю по четыре часа в день. В I–IV классах занятия будут организованы по языку обучения, математике и иностранному языку, в V–X классах будут преподаваться язык обучения, математика, иностранные языки и три других предмета по решению руководства общеобразовательного учреждения.

В Минобразования отметили, что «Летняя школа», которая продлится с 16 по 30 июня, организована для закрепления необходимых знаний и навыков учащихся, обобщения изученных материалов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)