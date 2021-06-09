Продолжается строительство автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается строительство автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, сообщает в среду Trend.

По поручению главы государства на освобожденных территориях началась и успешно продолжается реализация ряда проектов, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных населенных пунктов и районов Азербайджана.

Стратегическая автодорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд является частью магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет важное значение с точки зрения соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.