Продолжается строительство автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО) (версия 4)

(первая версия в 11:01)

БАКУ /Trend/ - Продолжается строительство автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, сообщает в среду Trend.

Реализация этого проекта началась сразу после церемонии закладки фундамента автодороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд во время поездки Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой, их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы 26 апреля.

По поручению главы государства на освобожденных территориях началась и успешно продолжается реализация ряда проектов, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных населенных пунктов и районов Азербайджана.

Стратегическая автодорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд является частью магистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет важное значение с точки зрения соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Дорога протяженностью 124 километра начинается от села Ахмедбейли Физулинского района. По поручению главы государства дорога строится по I технической категории и будет иметь четыре и шесть полос движения. Первые 76 километров трассы будут иметь шесть полос, остальные 48 километров - четыре полосы движения.

В настоящее время на 76-километровом участке дороги начались земляные работы. В соответствии с проектом, на трассе будут построены три тоннеля общей протяженностью 3400 метров, 32 виадука и моста, восемь путепроводов, 46 подземных переходов.

Для строительства дороги в сжатые сроки на прилегающей к ней территории создается лагерь, где будет функционировать асфальтобетонный завод, появится участок для машин и механизмов и их обслуживания, офис для работников, столовая и места для отдыха.

Новая дорога проходит по территории освобожденных Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов.

От нее начинаются строящиеся автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)