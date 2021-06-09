Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей

Общество 9 июня 2021 12:35 (UTC+04:00)
Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане, как и во всем мире, в летний сезон активизируются змеи, ядовитые пауки и скорпионы. В результате чего, в связи с укусами наземных ядовитых животных в летние месяцы возрастает число обращений населения в токсикологические центры. «При каких видах отравлений чаще всего граждане обращаются к токсикологам?», «В чем разница между симптомами укусов?». На эти и другие вопросы вносит ясность доцент кафедры внутренних болезней Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Исмаил Эфендиев.

- Что включает в себя понятие токсикология и в чем суть профессии токсиколог? С какими жалобами к токсикологам обращаются граждане?

- Токсикология - уникальная область знаний в Азербайджане, история развития которого в нашей стране берет свое начало в 1982-м году. До этого при острых химических отравлениях наблюдалась очень высокая смертность. Так, в 1982-м году уровень смертности от отравлений приближался к 10-ти процентам. После создания токсикологической службы уровень смертности от интоксикации снизился до 1,8 процента. В настоящее время токсикология является одной из наиболее актуальных областей, наиболее изучаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Количество ядохимикатов в мире растет с каждым годом. Ежегодно более 2,5 миллиона человек во всем мире отравляются только от укусов змей, а десятки миллионов подвергаются интоксикации от угарного газа, различных лекарственных препаратов, новых лекарств, продаваемых на черном рынке, и других химических веществ, используемых в промышленности. Кроме того, с развитием сельского хозяйства с каждым годом также увеличивается отравление пестицидами. По прогнозам ВОЗ, по мере развития химической промышленности спрос на токсикологические услуги в этой области будет расти. Даже во время войн такие химические вещества используются в качестве оружия.

- Относительно каких видов отравлений чаще всего к вам поступают обращения?

- В течение года отравление уксусной кислотой, лекарственными препаратами, наркотиками и алкоголем происходят, можно сказать, практически в одинаковых пропорциях. Остальные виды отравлений в токсикологии носят сезонный характер. Например, летом более распространены укусы ядовитых животных, отравление ядовитыми грибами - осенью, а зимой - отравление угарным газом. Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей. Согласно обращениям, наибольшее число отравлений происходит с начала апреля по ноябрь.

- Такой вопрос: представим, что работая в огородном участке мы не увидели, какое ядовитое животное нас ужалило. Какие симптомы должны привести нас к беспокойству и чем они отличаются?

- В первую очередь следует посмотреть на место укуса. Если укус змеи, то на месте поражения обычно заметны две алые точки - следы ядовитых зубов. Следует немедленно обратиться к врачу, потому что в таком случае нельзя терять ни минуты. Поскольку ядовитые пауки маленькие, многие люди не сразу чувствуют их укусы. Спустя некоторое время в организме человека возникают сильные боли, мышечные спазмы, дрожь. Риск серьезной интоксикации от яда скорпионов, обитающих в нашей стране, сравнительно невелик. На месте укуса появляется болезненная опухоль.

- Доктор, каким должен быть алгоритм первой помощи в подобных случаях?

- Это очень важный вопрос и, можно сказать, самая проблематическая часть нашей профессии. Независимо от того, насколько хорошо мы разбираемся в этом вопросе, ошибочные мнения, которые мы не считаем таковыми, еще более усугубляют подобные ситуации. Все летальные случаи, осложнения и образование тромбов происходят у людей, которые после укуса змеи пытаются закрыть область поражения, выдавливая или высасывая яд. Это неправильные методы.

- Иногда таким образом мы способствуем дальнейшему распространению инфекции. Что делать в таких ситуациях?

- Во-первых, следует сохранять спокойствие и не впадать в панику. Не позднее 12 часов после укуса змеи необходимо обратиться к врачу, по рекомендации и рецепту которого должна быть введена сыворотка. Еще раз подчеркну: эту сыворотку следует вводить только под наблюдением и по назначению врача. Поскольку сыворотка - иммунологический препарат, полученный из плазмы крови лошади, у многих людей может возникнуть аллергическая анафилактическая реакция. Что делать в таких ситуациях? Во-первых, старайтесь меньше двигаться, иначе яд очень быстро распространится по организму. Следует знать, что на начальном этапе змеиный яд распространяется по организму через лимфатическую систему, а не через кровь. Поэтому нельзя сдавливать кровеносные сосуды. Необходимо наложить на область поражения холодную, не давящую повязку, а затем обратиться к врачу. В домашних условиях можно принимать обезболивающие и антигистаминные препараты.

Если вас укусил паук, то вполне вероятно, он ядовитый. В первые 2 минуты после укуса паука нужно прижечь это место спичками - две спички приложить к ранке, третьей — поджечь на несколько секунд. Таким образом, вы можете предотвратить распространение яда с помощью термокоагуляции.

- Может ли быть длительное воздействие на организм и осложнения после укусов ядовитых животных?

- Да, к сожалению, осложнения после укусов змей мы наблюдаем длительное время. Одна из основных причин этого заключается в том, что яд распространяется лимфатическим путем, повреждая лимфатические сосуды тела и вызывая отек в этой области. Иногда такая ситуация длится годы. Сдавливание этой области замедляет заживление. Что может произойти? Отек стопы, различные проблемы с сосудами, тромбоз могут привести даже к ампутации. Еще раз подчеркну: в подобных случаях необходимо вовремя обратиться к врачу.

- Спасибо за интересное и содержательное интервью.

Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей - Gallery Image
Специалист Минздрава Исмаил Эфендиев: Ежегодно в Азербайджане происходит более 100 случаев интоксикации от укусов змей - Gallery Thumbnail
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