ГЭЦ Азербайджана провел очередные выпускные экзамены в 9-х классах

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены в 9-х классах, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены проводились в 15 городах и районах страны, ожидалось участие 21 423 студентов.

По предварительной информации, у четырех человек была повышенная температура, поэтому они не были допущены на экзамен.

Один человек был выведен с экзамена в связи с наличием у него мобильного телефона.

Отмечается, что с сегодняшнего дня ГЭЦ начнет обработку карт ответов и экзаменационных протоколов.

Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайшей недели.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)