В Азербайджане завершается прием обращений студентов из социально уязвимых групп в связи с финансированием платы за обучение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершается прием обращений для финансирования государством расходов в связи с образованием студентов из социально уязвимых групп посредством портала E-telebe.

Как сообщили в среду Trend в Министерстве образования, прием обращений завершится 11 июня.

Минобразования просит студентов, которые желают воспользоваться созданной возможностью, завершить и утвердить свои обращения на портале до указанного срока.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)